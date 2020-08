Parcours éducatif de vélo inauguré à St-Charles

Le premier parcours de vélo éducatif au Québec est maintenant officiellement ouvert à Drummondville. Il est situé dans le secteur St-Charles à proximité du parc Rosaire-Smith et est accessible par la rue Laura-Héroux.

Le lieu reproduit des voies de circulation à l'échelle des enfants en permettant aux plus jeunes de découvrir la circulation à vélo en milieu urbain tout en se familiarisant avec les bases de la sécurité routière.

Le projet a nécessité un investissement de plus de 140 000 $ alors que Transports Québec et le CIUSSS-MCQ ont contribué financièrement en plus de la collaboration du Centre communautaire Sintra-Saint-Charles et de Réseaux plein air Drummond.

Ville de Drummondville

POUR PROMOUVOIR LES SAINES HABITUDES DE VIE

L'objectif de la Ville est de promouvoir ce mode de déplacement chez les plus jeunes et leur famille alors que ce projet fait partie du Plan de mobilité durable 2020-2040.