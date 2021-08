Parcours travail-études en petite enfance au Cégep de Drummondville

Un nouveau programme travail-études pourrait permettre de diminuer la pression dans les services de garde du grand Drummond. Dès l'automne, le Parcours travail-études en petite enfance sera offert au Cégep de Drummondville et en formule à distance.

Les personnes inscrites au programme pourront être rémunérées pour apprendre le métier d'éducateur/éducatrice à la petite enfance.

Le programme collégial permettra aussi aux étudiants de cumuler des heures de travail en vue de leur qualification.

Le Parcours travail-études en petite enfance sera offert dans toutes les régions du Québec. On espère y former plus de 2 400 éducatrices en 3 ans. Le programme est certifié par une attestation d'études collégiales (AEC).

Il combinera entre 10 et 20 heures de travail et 15 heures d'études par semaine.