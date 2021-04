Parcs industriels : la desserte par autobus est populaire

Après 6 mois d'opération, Drummondville est plutôt satisfaite de son projet pilote de desserte du parc industriel par son service de transport en commun.

Depuis octobre, 2 parcours (7/8) desservent la vitrine industrielle de l'autoroute 20, le parc industriel régional et le parc industriel municipal de Drummondville.

À ce jour, il y a eu 2 500 passages. L'analyse du projet pilote se poursuit jusqu'en juillet 2023.

Drummondville note que le service est de plus en plus utilisé par les travailleurs.

Selon les données, il y a eu 129 et 110 passages pour les lignes 7 et 8 en octobre alors qu'en mars dernier ces chiffres grimpent à 513 et 176.

Le maire de Drummondville, Alain Carrier.

" Nous accueillons ces premières données comme un signe encourageant. La présence du transport en commun dans le secteur industriel est un outil supplémentaire pour démontrer à nos entreprises que la Ville reste un partenaire engagé pour leur développement, ici en facilitant la mobilité de la main d'œuvre. Nous continuerons à suivre ce projet pilote avec attention."

Ville de Drummondville