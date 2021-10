Partance aide les femmes depuis 40 ans à Drummondville

Partance se prépare pour une 40e année d'activités à Drummondville. L'organisme d'aide en employabilité au féminin a aidé l'an dernier 435 femmes et soutenu 130 entreprises dans leur besoin de main-d'oeuvre.

Parmi les données les plus marquantes, on dénombre 7 196 interventions individuelles et 213 interventions de groupe.

Partance est aussi fier du projet de friperie Le Prêt-à-l'Emploi, un projet qui combine l'apprentissage sur un plateau de travail et l'accès à des vêtements usagés en bon état et à bons prix en vue d'un retour sur le marché du travail. Au total, 44 femmes avaient bénéficié de ce service au 30 juin.

40 ANS DANS LA COMMUNAUTÉ

Partance souligne cette année 40 ans d'engagement dans la communauté. Le centre d'emploi pour femmes développe l'employabilité des femmes en leur offrant des outils, de la formation et un accompagnement personnalisé. En 40 ans, ce sont plus de 10 500 femmes qui ont été aidées par l'équipe de Partance.