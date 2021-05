Partenariat entre SOPREMA et Aéronergie à Drummondville

Deux entreprises de Drummondville, SOPREMA et Aéronergie, unissent leurs forces pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments.

Les capteurs solaires thermiques (LUBI) fabriqués par Aéronergie seront distribués par la force de vente SOPREMA, principalement au Québec.

Carl Binette, président d'Aéronergie.

" Il va de soi que de s'associer avec une entreprise aussi connue et établie que SOPREMA va nous permettre d'ouvrir de nouveaux marchés et de déployer à plus large échelle notre mission d'aider les propriétaires de bâtiment à réduire leur consommation énergétique et leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est un véritable tremplin pour propulser notre développement! "

Soucieuse de l'environnement, SOPREMA est d'ailleurs cliente d'Aéronergie ayant fait l'achat de plusieurs capteurs solaires pour ses bâtiments.

Richard Voyer, vice-président et chef de la direction, SOPREMA Amérique du Nord.

" Nous avons rapidement compris tous les avantages environnementaux et économiques que procurent les capteurs solaires passifs. En distribuant ces produits, nous permettrons à un plus grand nombre de personnes de profiter de cette technologie. Cela contribue à notre raison d'être qui est d'offrir des solutions durables pour les bâtiments. De plus, les capteurs solaires d'Aéronergie figurent parmi les plus performants au monde selon les experts du domaine. "

SOPREMA se spécialise dans la fabrication de produits d'étanchéité, de végétalisation, d'isolation et d'insonorisation pour la construction et le génie civil. AÉRONERGIE est une entreprise manufacturière de récupérateurs de chaleur, de capteurs solaires, de rideaux d'air et d'autres produits en économie d'énergie.