Pas de retour à la police municipale envisagé à Drummondville

La création d'une police municipale n'est pas dans les plans à court et moyen terme pour Drummondville.

Au Québec, les villes de plus de 50 000 habitants ont l'obligation d'être desservies par un corps de police municipale et doivent en assumer le financement. C'est le cas notamment de Québec, Montréal, Chicoutimi, Sherbrooke et Trois-Rivières. Quelques exceptions existent, notamment en raison de fusions. C'est le cas de Drummondville qui a le droit acquis d'avoir recours aux services de la SQ.

Les villes dont la sécurité publique a été confiée à la SQ voient leurs frais de fonctionnement être remboursés à 47% par le gouvernement du Québec. Cette situation est décriée par les services de police des municipalités québécoises qui affirment être défavorisés par Québec.

Le budget 2020 pour la desserte policière à Drummondville a été fixé à environ 10,9 millions $.



Questionné à savoir si la création d'une police municipale à Drummondville serait une bonne chose, le maire, Alexandre Cusson, répond "non".

Alexandre Cusson, maire de Drummondville :

"Si demain matin la Ville reprenait son service de police, on parle d'un écart d'autour de 8 millions $. La Ville quand elle taxe 1 cent de plus, ça lui donne 1 million $ de revenus, donc faudrait taxer 8 cents de plus. Sur une taxe de 0,80 $, bien c'est 10 % d'un coup !"

M. Cusson précise qu'au coût des salaires reliés à la police municipale, il faut ajouter des coûts relatifs notamment aux ressources humaines, à la convention collective, au bâtiment, à l'équipement...etc.

LE LIVRE VERT DE LA MINISTRE

Par ailleurs, Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité publique, soit faire le dépôt d'un "livre vert" d'ici la fin du mois afin de présenter "des constats sur la réalité policière en 2019". Parmi les sujets de réflexion, on retrouve ;

Sujets de réflexion soumis par la ministre

Carte policière, niveaux de service et enjeux économiques

Partage des responsabilités entre Québec et les municipalités

Maintien de l'ordre et réduction de la criminalité

Technologie, cybercriminalité et médias sociaux

Rôle des partenaires du domaine de la sécurité

Attentes légitimes des citoyens, indépendance et protection de l'intégrité

Encadrement et bien-être des policiers