Pas trop d'impact sur les chantiers du MTQ

Les chantiers prévus sur les routes et autoroutes du grand Drummond ne devraient pas être trop affectés par la crise actuelle. Ce secteur pourra reprendre d'ailleurs dès le 11 mai prochain.

Le ministère des Tranports nous a confirmé par courriel avoir travaillé sur différents scénarios durant la pause imposée des dernières semaines, notamment pour respecter les règles sanitaires établies par le gouvernement. Ce ne sera pas tous les chantiers qui seront lancés ou relancés dès la reprise. Les chantiers routiers qui seront en activité devront respecter les mesures décidées par la santé publique ainsi que la CNESST.

Au Centre-du-Québec, des investissements de 143 millions $ sont prévus cette année.

Parmi les projets annoncés, on retrouve la reconstruction du pont d'étagement situé au-dessus de l'autoroute 20 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. La structure a dû être démolie en septembre dernier après avoir été heurtée par un fardier. Il y a aussi l'asphaltage de la route 143, sur 23 km, de l'autoroute 20 à Drummondville jusqu'à la limite nord de St-Pie-de-Guire en traversant St-Majorique et St-Bonaventure.

PROJETS ROUTIERS TOUCHANTS LA MRC DE DRUMMOND

- Drummondville : Réfection des joints du pont des Voltigeurs, situé sur l'autoroute 20, au-dessus de la rivière St-François (2020-2021).

- St-Majorique/Drummondville : Asphaltage de la 143, entre la 20 et St-Bonaventure, et du boul. St-Joseph entre Drummondville et la route Tessier (2020-2021).

- Drummondville et Ste-Eulalie : Mise en place de haies brise-vent en bordure des autoroutes 20 et 55.

- L'Avenir : Asphaltage de l'autoroute 55, en direction sud, entre la route Caya et la limite d'Ulverton (préparation en 2020-2021 / travaux en 2021-2022).

- Notre-Dame-du-Bon-Conseil : Asphaltage de la route 112, entre le 10e rang et l'intersection de la 259 (préparation en 2020-2021 / travaux en 2021-2022).

- Notre-Dame-du-Bon-Conseil et St-Cyrille-de-Wendover : Asphaltage de la 20, direction est, entre la route 255 et l'ancienne 155 (travaux 2020-2021).

- Notra-Dame-du-Bon-Conseil : Reconstruction d'un pont d'étagement situé sur le 9e rang, au-dessus de l'autoroute 20 (travaux 2020-2022).

- Saint-Cyrille-de-Wendover : Reconstruction du pont situé sur l'autoroute 20 (est) au-dessus de la décharge des Vingt (travaux 2020-2022).

- Saint-Cyrille-de-Wendover : Reconsctruction du pont situé sur la 20 (est) au-dessus du ruisseau des Chicots (travaux 2020-2022).

- Saint-Cyrille-de-Wendover : Reconsctruction du pont situé sur la 20 (est) au-dessus du ruisseau Janelle (travaux 2020-2022).

- Saint-Cyrille-de-Wendover : Réfection du pont Vallière, situé sur la route 122, au-dessus de la rivière des Sault (travaux 2020-2021).

- Saint-Cyrille-de-Wendover : Asphaltage de la route 122 entre Drummondville et la route 255 (sud) (préparation 2020-2021 / travaux 2021-2022).

- St-Bonaventure : Asphaltage de la route 143, entre la route Tessier et la route 224 (travaux 2020-2021).

- Saint-Eugène : Asphaltage de la 20 (ouest) entre la sortie 157 et la sortie 166 (préparation 2020-2021 / travaux 2021-2022).

- St-Edmond et St-Germain : Réfection de la route 122, entre l'autoroute 20 et le 6e rang à St-Bonaventure (préparation 2020-2021 / travaux 2021-2022).