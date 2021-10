Passeport vaccinal exigé pour les visiteurs et proches aidants dès vendredi

Le passeport vaccinal sera aussi exigé aux visiteurs et aux proches aidants dès ce vendredi (15 octobre) pour avoir accès aux installations du CIUSSS MCQ. Le tout concerne ainsi tout accompagnateur de 13 ans et plus en CHSLD, centre de réadaptation ou centre hospitalier, mais aussi en ressource intermédiaire (RI), ressource de type familial (RTF) ou en résidence privée pour aînés (RPA).

Le passeport vaccinal ne sera cependant pas exigé aux personnes qui se présenteront pour recevoir des soins ou pour une consultation ainsi que les participants à un projet de recherche.

D'autres personnes seront exemptées, notamment :

o l'accompagnateur d'un enfant de moins de 14 ans, d'une personne inapte à consentir aux soins et services requis par son état de santé ou d'une personne qui accouche;

o l'accompagnateur d'une personne qui a besoin d'une assistance particulière, en raison de son état de santé ou à des fins de sécurité;

o les visiteurs d'un proche en fin de vie;

o un parent ou un tuteur d'un enfant hébergé en centre de réadaptation de même que toute personne ayant un droit de visite ordonné par la Cour du Québec.

ARRIVER UN PEU D'AVANCE AUX RENDEZ-VOUS

Le CIUSSS-MCQ demande à ceux qui fréquentent ses installations de prévoir quelques minutes à leur arrivée pour permettre au personnel d'effectuer les vérifications liées au passeport vaccinal et de transmettre les consignes à propos des mesures de prévention des infections.