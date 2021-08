PCC : un contrat pour les Québécois et les Québécoises

La candidate du Parti conservateur du Canada dans Drummond mise sur le Contrat avec les Québécois(ses) pour se faire élire.

Le contrat, présenté par le chef des conservateurs du Canada, Erin O'Toole, a pour objectif de relancer l'économie, de développer les régions et de défendre les intérêts de la nation québécoise. Les conservateurs promettent des actions en ce sens dans les 100 premiers jours s'ils sont élus.

Nathalie Clermont, la candidate pour Drummond.

" Après six ans de gouvernement centralisateur et brouillon de Justin Trudeau, le Québec a besoin de changement. On va travailler ensemble pour le remplacer. Les Québécois et les Québécoises méritent un gouvernement fédéral qui les écoute, et qui les respecte. C'est plus qu'une promesse, c'est un contrat. Je m'engage également auprès de mes électeurs de mener à bien ces engagements si les Canadiens et les Canadiennes confient aux conservateurs la gestion de l'État fédéral."

PLUSIEURS ENGAGEMENTS

Parmi les engagements de conservateurs, on retrouve notamment une relance économique, le développement des régions du Québec, le respect de la nation québécoise, la protection de la langue française, des solutions pour la pénurie de main-d'oeuvre, des actions pour augmenter les pouvoirs du Québec en matière d'immigration et des mesures pour garantir des transferts en santé prévisibles, stables et sans condition.