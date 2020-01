Peine de prison pour un délinquant sexuel récidiviste

Un Drummondvillois récidiviste en matières sexuelles écope de 4 ans d'emprisonnement pour leurre informatique d'enfants et d'autres accusations. Pascal Veilleux avait déjà reconnu être entré en contact avec des personnes mineures via les jeux vidéos en ligne et les réseaux sociaux.

L'homme de 44 ans avait aussi déjà plaidé coupable à des accusations de contacts sexuels et possession de pornographie juvénile. Il y aurait au moins deux jeunes victimes relativement à ses dossiers.

La sentence de 4 ans de prison est une suggestion commune de la Couronne et de la Défense. Il lui reste un peu moins de 3 ans à purger en tenant compte de sa détention préventive. Il sera aussi inscrit à vie au registre des délinquants sexuels en plus de nombreuses conditions à respecter à sa sortie de prison.

Veilleux a déjà un lourd passé criminel ayant été condamné pour une affaire de possession de pornographie juvénile en 2006 ainsi qu'un dossier d'agressions sexuelles en 2007.