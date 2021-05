Permis : Drummondville veut alléger les démarches administratives

Drummondville s'engage à simplifier les démarches et à diminuer le temps d'attente pour l'obtention de permis pour divers projets

Cette démarche fait suite à un diagnostic organisationnel menée auprès de la Division permis, inspection et programmes du Service de l'urbanisme. Le but est d'améliorer le service à la population et répondre au mieux aux demandes des acteurs commerciaux, industriels et institutionnels.

Drummondville vise, dans les prochains mois, à alléger et simplifier des règlements et des processus en lien, entre autres, avec les permis et inspections.

Tout projet de construction et/ou de rénovation doit passer par le Service de l'urbanisme de la Ville de Drummondville.

" Comme je l'avais déjà dit, nous passons de la parole aux actes. En ce sens, j'avais voulu que nous révisions les pratiques de la Division des permis afin de nous assurer qu'elles répondent bien aux besoins d'aujourd'hui, et ce, pour faciliter les démarches des citoyens auprès de l'administration municipale. Je souhaite que toutes celles et tous ceux qui ont un projet puissent le faire dans les règles, mais dans des délais raisonnables et avec une démarche simplifiée. "

Éric Beaupré - Vingt 55

- Alain Carrier, maire de Drummondville