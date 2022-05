Perquisition de drogue et d'armes à Pierrville

Une opération en matière de trafic de stupéfiants et d'armes à feu s'est déroulée à Pierreville. Une perquisition a été perpétrée dans un immeuble à logements situé sur la rue Trahan.

Les policiers y ont saisi 2 000 $ d'argent canadien, plus de 2 500 comprimés de méthamphétamine, des armes prohibées, une imitation d'arme et 1685 cigarettes et cigares de contrebande en plus de tabac en vrac illégal.

DEUX ARRESTATIONS

Deux hommes de l'endroit ont aussi été appréhendés.

Un premier individu de 40 ans fera face à des accusations de possession de stupéfiants aux fins de trafic, possession non autorisée d'arme à feu, possession d'armes prohibées, entreposage négligent d'arme et recel. L'autre suspect a été libéré. Il s'agit d'un homme de 65 ans qui pourrait être accusé de recel et de possession de tabac de contrebande.