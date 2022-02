Persévérance scolaire : Sylvain Parenteau devient prof à 44 ans

Quitter un emploi chez Venmar ventilation et devenir enseignant, voilà le parcours peu commun de Sylvain Parenteau.

Il a décidé de retourner sur les bancs d'école et est maintenant professeur de 1ère année à l'école à l'Orée des Bois de Drummondville.

Fait à noter, il a continué à oeuvrer comme technicien en génie civil pour son ancien employeur durant sa démarche en raison du soutien reçu.

"J'ai commencé avant même de finir de travailler pour Venmar à prendre des cours le soir et même le jour. J'allais à mon cour et si j'avais manqué du temps de travail, mon employeur me permettait de compenser mon temps sur le quart de soir. (...) Ça m'a permis de commencer mes études et de compléter ma formation en 3 ans 1/2 au lieu de 4 ans."