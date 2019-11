Perturbations dans le transport en commun à Drummondville

Le service de transport en commun à Drummondville est perturbé, car les chauffeurs ont entamé des moyens de pression dans les dernières heures.

Il faut dire cependant que les syndiqués travaillent pour un mandataire externe à la Ville en matière de transport en commun, soit Multi-Transports Drummond.

Les syndiqués affiliés à la CSN ont voté pour un mandat de 6 jours de grève qu'ils ont en banque et qui sera utilisé au moment opportun. Ils souhaitent obtenir des augmentations de salaire.

Gilbert Bondu, président du syndicat :

« Devant l’écart majeur entre nos demandes monétaires et l’offre patronale, il est devenu essentiel de se doter d’un mandat clair pour mettre de la pression sur l’employeur. La négociation se déroulait bien depuis le début, mais le dépôt des offres monétaires patronales nous a menés à cette décision. »

Des rencontres de négociations sont encore prévues dans les prochaines heures. La Ville de Drummondville espère un retour à la normale dans les plus brefs délais même si les autorités municipales ne participent pas directement aux discussions.

Nous avons tenté en vain d'obtenir les commentaires de Multi-Transports Drummond sur le dossier.

Selon ce qu'il a étérapporté à Bell Média, les perturbations seraient plutot modérées : certains chauffeurs refuseraient de remettre les tickets de transfert et certains chauffeurs n'entreraient plus en contact concernant leur départ et arrivé au terminus.