PHOTOS - Projet majeur de nouvelle cour à l'école Jeanne-Mance

Un vaste projet de réaménagement de la cour d'école de l'école secondaire Jeanne-Mance sera réalisé à Drummondville. L'établissement profite de son 60e anniversaire pour se lancer dans cet important chantier qui s'arrimera avec le développement sur le site de l'ancienne Fortissimo.

La cour entièrement asphaltée laissera place à des espaces verts, à un terrain multifonctionnel (soccer et football) et des terrains de basketball, des classes extérieures et même un amphithéâtre avec un espace foyer.

NOUVEL ESPACE COMMUN

Capture d'écran - École secondaire Jeanne-Mance

TERRAIN DE SOCCER/FOOTBALL

Capture d'écran - École secondaire Jeanne-Mance

CLASSE EXTÉRIEURE

Capture d'écran - École secondaire Jeanne-Mance

ESPACE FOYER

Capture d'écran - École secondaire Jeanne-Mance

1 MILLON $ À TROUVER DANS LA COMMUNAUTÉ

2 millions $ seront investis dans ce projet, dont 1 million $ proviendra du Centre de services scolaire des Chênes. Une campagne de financement est lancée pour recueillir le reste des fonds nécessaires.

Les travaux débuteront à la fin des classes en juin prochain, mais l'imposant chantier s'échelonnera sur deux à trois phases sur possiblement les deux prochaines années.