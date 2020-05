Pique-nique et ambiance au centre-ville de Drummondville

Drummondville innove pour soutenir la reprise progressive des activités du centre-ville.

La Ville confirme qu'elle accompagne les restaurateurs pour permettre l'aménagement temporaire de l'espace public en zone de consommation.

Les gens pourront ainsi déguster un repas et une boisson (alcoolisée ou non) sous forme de "commande pour emporter".

L'idée est de permettre aux commerces de faire face à la crise de la COVID-19 et de permettre aux gens de se réapproprier le centre-ville.

Le tout se fera progressivement et dans le respect des règles sanitaires établies par la Direction générale de la santé publique.

La circulation piétonne sera bien définie afin d'assurer la distanciation physique. Il en va de même pour les tables de pique-nique.

Yves Grondin, maire de Drummondville Ville de Drummondville " Tout au long de cette crise, la Ville a été aux côtés de ses citoyennes et de ses citoyens. Que ce soit, par exemple, en remettant des masques pour le personnel soignant, en organisant des animations pour nos aînés, en venant en aide aux organismes communautaires et aux entreprises par le biais du Fonds d'intervention pour les petites entreprises, nous avons été là! Avec ce plan de soutien, nous sommes aussi là pour épauler nos commerçants. "

Les gens auront accès à la grande zone de type aire de pique-nique du vendredi (midi) au dimanche (22h).

Durant cette période, la rue Heriot, entre la rue du Pont et la rue Marchand, sera piétonnisée tout comme les portions de rues entourant la place Saint-Frédéric, à savoir les rues Marchand, Girouard et Brock.

Une portion du stationnement de la Basilique Saint-Frédéric sera aménagée avec des tables à pique-nique et diverses indications aidant au respect des règles sanitaires toujours en vigueur pour faire face à la présence de la COVID-19.

Enfin, le parc Woodyatt offrira également la possibilité d'y pique-niquer, grâce à l'ajout de tables additionnelles, mais la consommation d'alcool y demeure interdite. Une toilette mobile sera mise à la disposition des gens. Elle sera nettoyée de façon régulière par les services de la Ville.

UNE DEUXIÈME PHASE

Dans un second temps, la Ville de Drummondville souhaite permettre l'agrandissement des terrasses des bars et des restaurants. Cela sera possible lorsque leur réouverture complète aura été décrétée au niveau provincial.

Tout au long de ces phases, des animations seront mises en place pour agrémenter l'ambiance du secteur.

Le tout est possible grâce à la Société de développement économique de Drummondville, Connexion Centro et Culture bouffe.