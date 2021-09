Place Bonneville : la rue sera entièrement refaite

Les infrastructures routières de la Place Bonneville à Drummondville seront complètement refaites. Des résidents du secteur réclamaient ces travaux depuis plusieurs années en raison d'accumulations d’eau importante et de débris d’asphalte.

La Ville avait effectué des corrections depuis qu'elle est propriétaire de la rue qui a été longtemps entretenue par un propriétaire privé.

Le mandat pour les plan et devis vient d'être accordé. Les travaux consisteront à la réfection de la chaussée, mais aussi le remplacement de l'aqueduc et la fondation même de la rue en plus de l'ajout d'aménagements pour un meilleur drainage.

Le chantier majeur de près de 3 millions $ devrait être effectué l'an prochain.