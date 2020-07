Plan de relance : Drummondville veut vos idées et suggestions

Plan de relance municipal de Drummondville : on vous invite à vous prononcer sur la version préliminaire.

Le document découle de la première phase de consultation publique menée dans les dernières semaines.

Plus de 2 800 adultes, 70 ados et près de 100 commerçants ont témoigné de leur expérience en lien avec la crise de la COVID-19.

Selon les résultats, un consensus ressort de ce sondage : les deux tiers des Drummondvillois souhaitent que la Ville agisse pour stimuler la relance.

Du côté des commerçants, près d'un sur deux estime que sa rentabilité sera détériorée au cours des 12 prochains mois.

Ainsi, les élus(es) ont mis de l'avant 6 priorités : stimuler l'achat local, redynamiser le centre-ville, améliorer et transformer les parcs et espaces verts, accélérer la mise à niveau des infrastructures culturelles, optimiser la mobilité durable et intensifier l'offre de services communautaires.

Les gens peuvent donner leurs commentaires et suggestions sur la version préliminaire du Plan de relance municipal de deux façons soit en ligne, du 8 au 15 juillet ou en direct lors de deux séances virtuelles le 14 juillet et le 15 juillet (tous deux sur le site Web de la Ville de Drummondville).