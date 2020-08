Plan imposant pour la rentrée au Centre de services scolaires des Chênes

L'actualisation du plan de Québec pour la rentrée scolaire satisfait le directeur général du Centre de services scolaires des Chênes.

Il salue particulièrement 3 points de l'annonce du ministre Jean-Francois Roberge.

Lucien Maltais, dirrecteur général du CSSC :

Gracieuseté - CSDC

''De 1, le port du couvre-visage dans les déplacements pour les élèves de 5e année et plus. On avait ensuite l'élimination du concept de bulle dans les classes. Maintenant, la classe sera considérée au même titre qu'une famille. Pour nous, ce sera plus facile à organiser. Puis, l'autre point est en lien avec le nombre d'heures minimales de services pour les élèves qui ne pourront pas être à l'école ou si les élèves retournent à la maison.''