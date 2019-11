PLQ : Alexandre Cusson pourrait réfléchir au-delà du congrès

Alexandre Cusson précise certaines choses quant à la possibilité qu'il se lance dans la course à la chefferie du Parti Libéral du Québec. Sa réflexion plus sérieuse sur cette option est entamée depuis la mi-octobre et il a franchi une autre étape hier (mardi) en démissionnant de son poste de président de l'Union des municipalités du Québec.

Il demeure cependant maire de Drummondville.

Alexandre Cusson, maire de Drummondville : "Quand ma réflexion sera terminée quant aux propositions dont je fais l'objet, j'annoncerai alors mes intentions et je dirai à ce moment-là ce que je compte faire par rapport à mon rôle de maire. Cependant et assurément, les Drummondvillois doivent avoir un maire à temps plein et le temps que je serai là, je serai maire à temps plein."

Le maire a aussi mentionné que dans l'éventualité qu'il refuse de se faire le saut en politique provinciale, il espère que les relations avec les deux députés caquistes, André Lamontagne et Sébastien Schneeberger, resteront les mêmes.

Alexandre Cusson, maire de Drummondville : "Il faut s'élever au-delà de la partisanerie. On a des députés avec qui j'ai toujours eu le plaisir de travailler et je vais continuer de le faire. Au-delà d'opinions différentes qu'on a déjà eues et qu'on aura encore, ce qui nous intéresse, c'est de travailler pour notre monde."

M.Cusson nous confirme finalement qu'il sera au congrès du PLQ les 23 et 24 novembre, mais que sa décision finale pourrait ne pas être prise d'ici là. Pour le moment, seule Dominique Anglade figure parmi les candidats à la course à la chefferie alors que le prochain chef libéral sera élu en mai 2020.