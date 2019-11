PLQ : Cusson à la défense de Dominique Anglade

Le maire de Drummondville, candidat à la chefferie du PLQ, publie une lettre ouverte à la défense de Dominique Anglade.

Alexandre Cusson se dit abasourdi par certains propos sur le fait que la prochaine cheffe du PQ pourrait être une femme à la peau noire. Il s'étonne que certaines personnes, encore en 2019, puissent réduire les compétences et les qualités d'une personne à la couleur de sa peau.

M. Cusson précise dans son texte, publié sur les réseaux sociaux, qu'il estime que Dominique Anglade a une brillante carrière, qu'elle sert le public québécois depuis des années et qu'elle possède plusieurs qualités qui font d’elle une excellente députée.

Le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec demande que ces propos cessent. Il estime que la diversité est une richesse exceptionnelle pour le Québec et qu'il faut plutôt l’accueillir et la faire vivre. Alexandre Cusson souhaite que la course qui vient d'être lancée se fasse sur les idées.