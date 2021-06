Plus d'aliments locaux dans les CPE de Drummond

Il devrait y avoir davantage d'aliments locaux dans les CPE du grand Drummond. La Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie du Centre-du-Québec (TIR-SHV CQ) lance le projet régional " Approvisionnement local institutionnel ".

Les centres de la petite enfance de la région seront les premiers visés par la démarche avec le volet Petits ambassadeurs.

Il s'agit d'une accréditation destinée aux services de garde qui intègrent des produits locaux à leur menu en plus d'offrir des activités éducatives en lien avec le monde agroalimentaire. Neuf CPE centricois participent au projet, dont Mini-Campus, Fardoche, Les Petits Lutins de Drummondville et Plumeau-Soleil dans la MRC de Drummond.

" Le projet des Petits ambassadeurs apporte une valeur ajoutée à la qualité de l'offre alimentaire aux enfants du CPE. En plus de permettre des achats locaux, de découvrir des saveurs du terroir, de diminuer le transport entre le fournisseur et l'assiette des enfants, ce beau projet va encourager le commerce alimentaire de proximité et susciter l'intérêt de s'alimenter à partir de nos richesses territoriales. Les enfants seront des ambassadeurs du plaisir de bien manger avec les produits de chez soi! "

- Sylvie Gingras, directrice générale du CPE La Girouette