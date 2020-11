Plus d'innovation dans la région depuis la pandémie

Les PME du Centre-du-Québec et de la Mauricie sont résilientes face aux impacts et conséquences de la crise de la COVID-19. C'est ce qui ressort d'une enquête Léger sur les PME et l'innovation réalisée auprès de 45 dirigeants d'entreprises de la région.

66% des PME ont développé au moins un projet concret d'innovation dans la dernière année, soit l'un des plus hauts taux au Québec.

Les PME du Centre-du-Québec et de la Mauricie ont aussi augmenté le taux d'investissement pour l'innovation, passant de 2,9% à 3,6%. En raison de la pandémie, 48% des PME ont dû revoir leur modèle d'affaires et 24% ont fait évoluer leur modèle de vente.

La crise a aussi accéléré les projets de numérisation des PME pour 53% d'entre elles. 55% des PME du Centre-du-Québec et de la Mauricie estiment que la crise a été l'occasion de développer des pratiques plus écoresponsables.

Finalement, 72% des dirigeants de la région considèrent que la main d'oeuvre spécialisée est un de leurs principaux défis en matière d'innovation.

L'enquête Léger sur les PME et l'innovation a été dévoilée par QuébecInnove, le Fonds de solidarité FTQ et la Commission des partenaires du marché du travail.