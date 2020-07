Plus de 300 000$ pour soutenir la Ferme des Voltigeurs

Québec octroie plus de 383 000$ à la Ferme des Voltigeurs.

L'entreprise drummondvilloise a ainsi une aide financière pour soutenir son plan de robotisation et systèmes de qualité.

La Ferme des Voltigeurs veut passer de 2 700 à 6 000 poulets transformés à l'heure. L'entreprise pourra ainsi répondre à la demande grandissante.

L'aide vise à concrétiser la démarche de diagnostic en automatisant les procédés et la chaîne de tri pour le classement des poulets entiers.

Ce projet permettra notamment de positionner la main-d'œuvre vers des postes à valeur ajoutée et d'augmenter la productivité de l'entreprise.

Une aide financière est aussi accordée pour l'adaptation et la mise à jour des systèmes de gestion de la qualité.

La Ferme des Voltigeurs pourra ainsi maintenir sa certification reconnue par l'Initiative mondiale de la sécurité alimentaire (GFSI).

L'entreprise drummondvilloise obtient aussi de l'aide pour son projet d'amélioration de la valeur nutritive d'une gamme de produits à base de viande. La Ferme souhaite diminuer le sel dans tous ses produits. Cette première étape du projet consiste à améliorer la qualité nutritive des pâtés au poulet, de la tourtière, de la sauce à spaghetti, des cretonnades (cretons au poulet) et des ailes de poulet.

Les retombées économiques de ces aides financières sont nombreuses pour la région, puisque la Ferme des Voltigeurs fournit des emplois directs et indirects et stimule l'économie locale.

Les effets positifs se feront également ressentir sur le secteur des viandes, puisque l'augmentation de la production entraînera une demande accrue auprès des éleveurs et une plus grande disponibilité d'aliments de bonne qualité nutritive pour les consommateurs québécois.

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Gracieuseté

"Soutenir les entreprises de transformation bioalimentaire du Québec est une priorité pour le gouvernement. Les aliments d'ici sont en demande croissante et l'enthousiasme des Québécois pour l'achat local est palpable. Plus que jamais, consommateurs et producteurs se rapprochent et se serrent les coudes, c'est pourquoi il est important que les entreprises puissent répondre adéquatement et positivement à l'augmentation de la demande. Les aides financières accordées permettent à la Ferme des Voltigeurs de s'adapter à cette situation nouvelle et de continuer à développer son expertise, tout en stimulant l'économie."