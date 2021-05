Plus de 31 M $ en indemnités de Promutuel Centre-Sud en 2020

Promutuel Assurance Centre-Sud affiche un résultat d’assurance de 7 361 000 $ pour la dernière année.

Ces résultats émanent notamment du répit en matière de sinistralité en raison de la pandémie et des actions posées au cours des dernières années afin d’améliorer la rentabilité. Promutuel annonce la distribution d’une ristourne de 3,1 millions $ à ses membres-assurés.

« Certes, nos résultats sont teintés par la situation exceptionnelle liée à la pandémie, mais ils traduisent aussi la rigueur et le dynamisme dont nous avons su faire preuve, et nous en sommes des plus fiers. »

- Guylaine Romanesky, directrice générale de Promutuel Assurance Centre-Sud

PLUS DE 31 M $ EN INDEMNITÉS

En 2020, la Société mutuelle a versé un total de 31 139 000 $ en indemnités à ses membres-assurés victimes d’un sinistre, ce qui porte son taux de sinistres à 51 %.

La clémence de Dame Nature, qui a heureusement donné un peu de répit à ses membres-assurés, et les effets collatéraux de la pandémie, laquelle a bouleversé considérablement les habitudes sociales pour préserver la santé des personnes et des communautés, ont assurément contribué aux excellents résultats.

Promutuel Assurance Centre-Sud a offert à ses membres-assurés en 2020 la possibilité d’obtenir une remise sur les primes d’assurance automobile pour les véhicules personnels ou commerciaux. La remise a été calculée en fonction de la réduction de l’utilisation du véhicule. Au total, 427 000 $ ont été accordés en remises à ses membres-assurés. La Société mutuelle a également remis un total de 231 000 $ en dons et commandites à des organismes de la région.

NOUVEAU SIÈGE SOCIAL

Promutuel Assurance Centre-Sud a aussi écrit un chapitre marquant en déménageant dans son nouveau siège social de Sherbrooke en octobre dernier.

L'entreprise compte près de 85 employés, répartis dans quatre bureaux sur le territoire, et au service de ses 46 334 membres-assurés.