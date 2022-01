Plus de 420 000 $ amassés pour le Comptoir alimentaire Drummond

L'objectif de la Guignolée du Comptoir alimentaire Drummond a été dépassé. Un total de 421 779 $ a été amassé pour contrer la précarité alimentaire dans le grand Drummond grâce à la journée de la guignolée, mais aussi au Défi Entreprises, au Téléthon et à la Loto-Guignolée.

Cette récolte aura permis de distribuer 1 307 paniers de Noël sous forme de cartes-cadeaux, soit une hausse de 11 %. Ce sont ainsi 2 719 personnes qui ont bénéficié d'un répit pour passer un meilleur temps des fêtes.

La présidente de Leclerc Assurances et Services Financiers,Lucie Fréchette, était de nouveau la porte-parole cette année.

" Il me fait toujours plaisir de m'associer avec le Comptoir alimentaire Drummond pour soutenir les familles en situation précaire, Leclerc Assurances partageant cette valeur d'entraide et de solidarité. Cette seconde année en contexte pandémique fut difficile pour plusieurs et il fait chaud au cœur de constater encore une fois la générosité de la population ".