Plus de 800 000$ pour aider la relance touristique du Centre-du-Québec

Québec verse un peu plus de 800 000$ pour soutenir le plan de relance touristique du Centre-du-Québec.

Tourisme Centre-du-Québec pourra donc soutenir les projets de développement des entreprises qui subissent les effets de la crise de la COVID-19.

Ces sommes seront disponibles grâce à la mise en place de l'Entente de partenariat régional en tourisme 2020-2022 (EPRT).

L'entente comprend trois volets : soutien d'urgence pour l'ouverture de la saison touristique 2020; soutien aux projets collectifs d'adaptation aux nouvelles réalités liées à la pandémie et soutien aux projets de développement et de structuration de l'offre touristique régionale.

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Il est primordial de soutenir nos petites et moyennes entreprises touristiques régionales, qui contribuent à l'économie du Québec et qui font toute la richesse et l'authenticité de notre destination. Grâce aux sommes consenties dans le cadre de ces ententes et à l'ajout d'un volet de soutien aux entreprises touristiques pour les effets découlant de la pandémie, nous agissons concrètement afin de préserver la qualité de l'offre touristique dans toutes les régions du Québec en vue de la relance. »