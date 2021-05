Pompiers : un nouveau camion à Drummondville

La Ville de Drummondville s’est dotée d’un tout nouveau camion répondant aux plus récentes normes en matière de santé et de sécurité incendie.

Cet investissement de 1,1 M$ permet de remplacer un camion arrivé à la fin de sa vie utile.

" L’achat de ce camion à la fine pointe de la technologie nous permet d’assurer la sécurité de nos concitoyennes et de nos concitoyens, qui demeure notre priorité. Dans le même temps, des équipements adéquats permettent à nos pompiers du Service de sécurité incendie et sécurité civile d’intervenir efficacement et dans des conditions favorables à leur santé et à leur sécurité." - Le maire de Drummondville, M. Alain Carrier.

Un camion ultramoderne

Avec l’élargissement de son offre de services au cours des dernières années, le Service de sécurité incendie et sécurité civile intervient lors d’incidents impliquant des matières dangereuses. Lorsque la formation de niveau technicien sera complétée, il sera également en mesure d’intervenir adéquatement pour des sauvetages en espace clos et des sauvetages en hauteur.

Ce nouveau camion de type « Rescue, Sauvetage » a été conçu selon les plus récentes normes en vigueur. En plus d’être utilisé sur les lieux d’interventions spécialisées, il sera également utilisé pour des feux de bâtiment. Étant muni d’un système de cascades d’air comprimé, il permettra, entre autres, d’effectuer le remplissage des cylindres d’air des pompiers directement sur les lieux de l’intervention, ce qui assurera une plus grande efficacité et rapidité. Cette fonctionnalité permet également de réduire le nombre de cylindres en service et d’économiser plusieurs milliers de dollars pour l’achat, l’entretien et le renouvellement de ceux-ci.

Le nouveau camion est aussi équipé d’un système d’éclairage et de caméra installé sur un mât télescopique de 20 mètres. Avec ses six lumières de 28 000 lumens et sa caméra pivotante sur 360 degrés, les intervenants seront en mesure d’éclairer toute scène d’intervention et de transmettre les images de l’intervention au poste de commandement en temps réel. Muni d’une génératrice de 34 000 watts et de quatre dévidoirs électriques, le camion permettra, en outre, d’installer de l’éclairage supplémentaire sur le site et de pouvoir alimenter différents outillages.

De plus, une partie du véhicule appelée « walk-in » a été aménagée pour que les professionnels puissent y revêtir leur équipement de sauvetage à l’abri des intempéries. Afin de faciliter le transport de pompiers, le camion est également muni d’une cabine d’équipe pouvant transporter jusqu’à six personnes sur un lieu d’intervention. Ainsi, les pompiers peuvent agir de manière plus pratique et agile lorsqu’ils interviennent lors de situations d’urgence.