Porno juvénile : 1 an de prison pour un Drummondvillois

Un Drummondvillois vient de recevoir une peine d'emprisonnement pour un dossier relié à la pornographie juvénile.

Pascal Marcotte devra passer la prochaine année derrière les barreaux en plus d'être inscrit au registre des délinquants sexuels pour 20 ans. Un arrêt des procédures a été prononcé cependant sur l'accusation d'avoir accédé à de la pornographie juvénile.

L'homme de 39 ans avait été appréhendé par les enquêteurs spécialisés en matière d'exploitation sexuelle des enfants sur internet de la Sûreté du Québec en mai dernier.

L'escouade a permis près de 750 arrestations depuis 2012 et ainsi identifié plusieurs centaines de victimes. Toute personne peut dénoncer des situations semblables au cyberaide.ca/

Les « cappers » : qui sont-ils et pourquoi les parents doivent-ils être aux aguets?

La pandémie de COVID-19 amène les enfants à passer plus de temps sur Internet pendant que des cyberprédateurs échangent les « bonnes pratiques » pour les cibler et les exploiter.

« Ils veulent que les parents surveillent encore plus attentivement les activités en ligne de leurs enfants (on sait que la plupart ne le feront pas). Ils veulent que les parents disent à leurs enfants de ne pas apporter de téléphone, d’ordinateur portable ou de tablette dans leur chambre ou à la salle de bains (nous, on veut qu’ils le fassent). » [traduction] Commentaire recueilli sur le dark web

Ce que tout parent doit savoir

Les cappers sont des personnes qui capturent des images d’enfants qu’ils ont amenés par la ruse à se livrer à des actes sexuels en direct. Certains cappers se servent ensuite des photos ou des vidéos obtenues pour extorquer d’autres images intimes ou de l’argent aux enfants.

Il y a aussi des cappers qui passent d’une cible à l’autre sans jamais informer leurs victimes qu’ils les ont enregistrées pendant qu’elles se livraient à des actes sexuels. Leur but est d’accroître leur notoriété en échangeant les images obtenues avec d’autres abuseurs sur Internet. Leurs jeunes victimes ne sauront peut-être jamais que des images à caractère sexuel d’elles circulent sur Internet ou s’échangent entre cappers.

Les cappers s’échangent des trucs et astuces pour parvenir à leurs fins – où trouver le « manuel du capper », comment utiliser des vidéos préenregistrées pour faire croire à des enfants qu’ils communiquent avec une personne de leur âge, quelles plateformes marchent le mieux pour piéger des enfants et des adolescents, etc.

Comment ça fonctionne?

Les cappers abordent souvent les jeunes sur des plateformes populaires comme Instagram MD , Snapchat MD , Omegle MC , Chatroulette MC ou Skype MD et les invitent ensuite à poursuivre la conversation sur une autre plateforme de conversation vidéo.

, Snapchat , Omegle , Chatroulette ou Skype et les invitent ensuite à poursuivre la conversation sur une autre plateforme de conversation vidéo. Dès lors, un garçon pourrait par exemple se faire passer une vidéo préenregistrée d’une adolescente qui se dévêtit et qui l’invite à faire de même.

S’il se laisse prendre à se dévêtir à son tour ou à se livrer à un acte sexuel, le jeune commencera souvent presque aussitôt à recevoir des menaces et sera informé qu’il a été enregistré sur vidéo.

Les signalements transmis à Cyberaide.ca révèlent que les cappers vont souvent transmettre au jeune une capture d’écran de sa liste d’amis et de l’enregistrement vidéo qu’ils ont fait en lui disant qu’ils l’enverront à ses amis et à sa famille s’il ne leur obéit pas.

Conseils aux parents

Les filtres de contenu et les contrôles parentaux ne suffisent pas; l’encadrement et quelques autres précautions sont plus que jamais indispensables :

Parlez à votre enfant des risques auxquels on s’expose quand on se dévêtit devant une webcam. Car on peut très bien se faire enregistrer, et les images peuvent être transmises à d’autres personnes.

Sensibilisez votre enfant aux indices à surveiller, comme le débordement d’attention (insistance de l’interlocuteur à rester en contact étroit) et les conversations qui prennent rapidement une tournure sexuelle. Encouragez votre enfant à venir vous voir s’il se retrouve dans pareille situation.

Discutez souvent avec votre enfant des applis, sites et plateformes qu’il utilise, notamment s’il peut s’en servir pour diffuser de la vidéo. Pour des pistes de conversation, lisez notre article intitulé Se protéger tous ensemble.

Établissez ensemble des règles entourant les textos, les médias sociaux, la vidéo en direct et les jeux (avec qui? sur quelles applis? etc.). Il est bon de se rappeler que toute plateforme utilisée par des enfants doit être adaptée à des enfants. Une telle plateforme doit comporter des mécanismes de vérification d’âge, de modération et de sécurité; la présence concomitante d’enfants et d’adultes sur une même plateforme doit être rigoureusement encadrée.

Rappelez à votre enfant que sa sécurité vous importe plus que tout et qu'il peut vous parler sans crainte de toute situation ou de toute personne qui le met mal à l'aise sur Internet.

Si vous voyez, lisez ou entendez quoi que ce soit de sexuel envers votre enfant venant d’un internaute adulte, faites un signalement à Cyberaide.ca.

Pour d’autres conseils et ressources de sécurité en ligne, cliquez protegeonsnosenfants.ca/covid. Pour en savoir plus sur les tactiques des prédateurs d’enfants et les indices à surveiller, cliquez cyberaide.ca/sextorsion.