Porno juvénile : un Victoriavillois délinquant à contrôler

Un Victoriavillois multirécidiviste pour des dossiers reliés à la pornographie juvénile est déclaré délinquant à contrôler. Jonathan Bérubé devra porter ce statut durant 7 ans alors qu'il sera aussi inscrit au registre des délinquants sexuels à vie.

L'individu de 32 ans écope également de 2 ans d'emprisonnement, lui qui était déjà en détention préventive depuis 11 mois.

DES MILLIERS DE PHOTOS

L'informaticien de métier avait été appréhendé en janvier dernier pour avoir distribué, possédé et avoir accédé à de la pornographie juvénile. Les policiers avaient notamment découvert plus de 25 000 photos de fillettes sur des disques durs appartenant à l'accusé.

Bérubé avait déjà commis pareilles infractions en 2012 et 2016. Il a plaidé coupable pour le dossier le plus récent et est ouvert à participer à une évaluation plus approfondie de son dossier par des experts.