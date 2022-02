Portrait de l'utilisation des abris pour itinérants à Drummondville

Les abris pour personnes itinérantes donnés par Mike Ward sont utilisés depuis peu à Drummondville. Quatre sont installés dans un stationnement municipal au coin des rues Brock et St-Jean alors qu'une autre est de l'autre côté de la rue, près de l'entrée de l'organisme Ensoleilvent.

Ces abris s'ajoutent aux 22 places d'hébergement et 8 à 10 dans un gazebo chauffé. Ils servent cependant surtout par grands froids, mais peuvent aussi être utilisés dans des circonstances particulières.

François Gosselin, coordonnateur clinique de l'Ensoleilvent : "Les gens qui ont un peu plus de difficulté à vivre en communauté ou vivre avec d'autres personnes peuvent utiliser ses abris. C'est souvent en raison de problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. (...) À ce moment, ça peut devenir quelque chose d'utilise. On peut même les utiliser dans le jour pour favoriser le repos et le retour au calme de ces personnes."

Cinq autres abris de ce type seront redirigés vers St-Lucien pour s'ajouter à un projet agroalimentaire et de réinsertion pour les personnes itinérantes. Rappelons que Victoriaville en accueille également cinq autres sur son territoire.

Noovo Info

BESOIN GRANDISSANTS

Le tout arrive à point, car les demandes d'hébergement pour l'itinérance à Drummondville ont fortement augmenté depuis le début de pandémie passant de 350 à 400 demandes annuellement à près de 600.

Un bilan du projet pilote sera effectué dans les prochains mois et d'autres abris du genre pourraient être installés ailleurs à Drummondville.

Type de matériel prêté pour séjourner dans l'abris - Noovo Info

ITINÉRANCE : DES ACTIONS DEPUIS PRÈS DE 30 ANS À DRUMMONDVILLE

Plusieurs organismes et partenaires oeuvrent depuis plus 30 ans pour diminuer et accompagner les personnes itinérantes à Drummondville

Il ne s'agit pas du seul projet, il y en a aussi un pour placer les bénéficiaires de leurs services en logements. Le programme avec les propriétaires de logements aura permis de trouver un toit pour 42 personnes durant la dernière année afin d'éviter une forme de retour récurent des personnes itinérantes vers les services d'hébergement.