Portrait de Ludovik en cette Semaine de la déficience intellectuelle

Nous sommes au coeur de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui est soulignée dans le grand Drummond. Cette semaine vise à soutenir les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle afin qu'elles bénéficient des mêmes conditions que tous, que ce soit dans leur vie personnelle, pour leurs études, leur travail, leur santé, leur logement ou encore leur divertissement.

L'idée derrière la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle est aussi de défaire les préjugés dans l'espoir de bâtir une société plus inclusive.

En ce sens, l'Association des Parents d'Enfants Handicapés de Drummond est heureuse de vous présenter Ludovik, 12 ans, passionné de musique.

Ludovik, un ado et un adulte en devenir, qui a droit d'avoir accès à des études et à un bon travail. Ludovik qui a tout à fait droit à une vie amoureuse, une vie de famille et une vie sociale bien remplie. Ludovik, qui a droit aux mêmes soins que tous et à un chez-soi sécuritaire.

PORTRAIT DANS LA MRC DRUMMOND

Dans la MRC Drummond, 2 150 personnes vivent avec une déficience intellectuelle, soit 2% de la population. Avec leur famille et leurs proches, c'est 5 120 personnes qui sont directement concernées par les enjeux que la déficience intellectuelle induit.

Au Québec, plus de 169 000 personnes vivent avec une déficience intellectuelle, il est toujours temps de leur faire une place et de faire briller leur différence.