Portrait des élections municipales à Drummondville

Les élections municipales de 2021 s'annoncent mouvementées à Drummondville. À ce jour, plusieurs candidats et candidates ont affiché leur couleur tant pour la mairie que pour un poste de conseiller ou conseillère.

L'actuel maire de Drummondville, Alain Carrier, n'a jamais caché son désir d'être réélu en novembre 2021 pour un mandat de 4 ans.

Au fil des dernières semaines, il a présenté plusieurs candidats et candidates dont il souhaite l'élection au conseil municipal.

On retrouve André Béliveau (district 1), Jean Charest (conseiller sortant, district 2), Sonia Jam (district 3), Carole Léger (district 4), Louis Raîche (district 5), Julie Bourassa (distritc 7), Dominique Lemaire (district 8), Guy Nobert (district 9), Mario Sévigny (district 10), Daniel Pelletier (conseiller sortant, district 11) et Serge Beaulieu (district 12). Un candidat ou une candidate devrait bientôt être présenté pour le district 6.

CERTAINS CONSEILLERS RESTENT, D'AUTRES QUITTENT

À la course à la mairie, on retrouve également la candidature de Stéphanie Lacoste, actuelle conseillère municipale pour le district 10.

Parmi les autres conseillers et conseillères, Alain D'Auteuil (district 4) et Cathy Bernier (district 12) ont fait savoir à ce jour qu'ils tenteraient à nouveau de se faire élire en novembre. On ignore pour le moment la décision de Catherine Lassonde (district 3), William Morales (district 6) et Yves Grondin (district 8).

Les conseillers Alain Martel (district 7), John Husk (district 5), Annick Bellavance (district 9) et Dominic Martin (district 1) quitteront la vie politique municipale à la fin de leur présent mandat.

Dans la course pour les élections municipales de novembre prochain à Drummondville, on retrouve aussi Marc-André Lemire (district 1), Sarah Saint-Cyr Lanoie (district 5), Isabelle Duchesne (district 7) et Julie Létourneau (district 9) à titre de "candidats indépendants".

DANS LES AUTRES MUNICIPALITÉS DE DRUMMOND

Ailleurs dans la MRC de Drummond, quelques maires et mairesses ont fait savoir qu'ils solliciteraient un autre mandat aux élections municipales, soit Stéphane Dionne à Notre-Dame-du-Bon-Conseil (paroisse), Guy Lavoie à Saint-Bonaventure, Nathacha Tessier à St-Germain-de-Grantham et Carole Côté à Wickham.

Évidemment, il reste encore plusieurs mois avant les élections municipales, alors il est encore possible que le portrait évolue en ce qui concerne la MRC de Drummond et plus précisément la ville de Drummondville.

En collaboration avec Yannick Rochette, journaliste Noovo Info Drummondville