Pour protéger les milieux naturels de la Forêt Drummond

La MRC de Drummond injecte 307 000$ pour la protection des milieux naturels dans le parc régional de la Forêt Drummond.

Cet investissement est important aux yeux des élus alors que les changements climatiques et la perte de biodiversité sont des enjeux préoccupants. Ce projet est possible grâce à l'adhésion de la MRC de Drummond au Fonds des municipalités pour la biodiversité.

MRC Drummond

Pendant trois ans, la MRC s'engage à verser plus de 51 000 $ par année, pour la restauration, la protection et la mise en valeur des milieux naturels dans le parc régional de la Forêt Drummond. Pour sa part, le Fonds doublera la somme disponible en investissant un montant identique.

Il s'agit d'ailleurs de la contribution la plus élevée approuvée à ce jour au Québec en vertu de ce programme.

" Des actions de préservation de la faune et de la flore dans nos deux marais, des travaux de stabilisation de berges à des points d'observation présents le long de la Route verte ou la lutte à la propagation de certaines espèces exotiques envahissantes sont des exemples d'interventions qui peuvent être réalisées. Chose certaine, les projets seront nombreux et ils contribueront à protéger et à mettre en valeur des éléments distinctifs de la biodiversité du parc régional. "

- Jean-Sébastien Laplante, gestionnaire de cours d'eau et biologiste à la MRC