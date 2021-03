Pourquoi les vols de catalyseurs sont en hausse ?

Une vague de vols de catalyseurs se produit depuis quelques semaines un peu partout et le grand Drummond n'y échappe pas.

Deux suspects ont été appréhendés en flagrant délit dans les derniers jours dans la cour du Canadian Tire Drummondville alors qu'ils s'apprêtaient à dérober ces pièces sous des véhicules. Il s'agissait d'une opération de filature du Service de police de Longueuil qui avait ciblé les malfaiteurs qui étaient des récidivistes en semblable matière.

Police de Trois-Rivières

LE RHODIUM EN CAUSE

Cette hausse des vols de catalyseurs s’explique surtout par la flambée des prix des métaux contenus dans les catalyseurs.

Le rhodium est l'élément le plus rare de la planète selon des experts alors qu'il est devenu 10 fois plus cher que l'or au cours de la dernière année valant plus de 35 000 $ l'once. Les catalyseurs de voitures servent à diminuer principalement la pollution et sont très en demande sur le marché, notamment dans les pays émergents.

Ils contiennent aussi du platine et du palladium, deux autres métaux précieux qui sont très résistants et peuvent durer aussi longtemps que la vie du véhicule.