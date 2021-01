Poursuite à haut risque qui se termine sur la rue Germaine-Trinque

Une poursuite policière a retenu l'attention, en début de soirée hier (lundi), dans le secteur de la rue Germaine-Trinque (entre la rue Cormier et le boulevard St-Joseph), près de Drummondville Volkswagen.

C'est un individu recherché par les Services correctionnels fédéraux qui a provoqué l'événement selon le Vingt 55.

L'homme de 43 ans a percuté les véhicules de patrouille à quelques reprises avec sa voiture avant de terminer sa course dans cette rue sans issue. Des témoins affirment avoir entendu des coups de feu à au moins 3 reprises lors de la poursuite.

LES CRIMES MAJEURS ENQUÊTENT

Le suspect a été appréhendé et il fera face à des accusations de conduite dangereuse et agression armée en plus du mandat qui le visait.

Personne n'a été blessé lors de l'intervention à haut risque. La division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec est en charge de l'enquête avec l'aide du service l’identité judiciaire.

