Prédateur sexuel notoire qui avoue des gestes vieux de plus de 35 ans

Un prédateur sexuel et criminel notoire qui a fait des victimes au Centre-du-Québec et en Montérégie a reconnu ses gestes datant de plus de 35 ans.

Michel Déry vient de plaider coupable à des accusations d'agression sexuelle et d'enlèvement commis sur un enfant de moins de 14 ans en 1983 à Drummondville. L'individu maintenant âgé de 62 ans a aussi reconnu avoir attenté à la pudeur d'une adolescente entre 1977 et 1978 à Sainte-Eulalie.

Il sera inscrit au registre des délinquants sexuels à vie en plus de fournir un échantillon d'ADN et subir une probation de 3 ans.

Michel Déry avait été appréhendé en décembre 2020 pour ses dossiers après de longs séjours à l'Institut Philippe-Pinel.

RELIÉ À PLUSIEURS CRIMES GRAVES

Il aurait aussi fait plusieurs victimes au Centre-du-Québec et en Montérégie dans les années 70 et 80.

En 1984, il avait été déclaré non criminellement responsable du meurtre d'une fillette de 6 ans en raison de problèmes de santé mentale. Son nom avait aussi été évoqué pour la disparition non résolue d'une jeune fille en 1972 à Saint-Hubert.