Premier réseau cyclable 4 saisons à Drummondville

C'est la première fois à Drummondville que les piétons et les cyclistes pourront profiter d'un réseau entretenu durant l'hiver. Certains tronçons de quelques pistes étaient entretenus (déneigement, abrasifs, etc.) par le passé, mais jamais autant que cette année.

Près de 45 kilomètres de corridors de mobilité active hors chaussée seront entretenus par les équipes du Service des travaux publics.

La Ville répond ainsi à la demande de citoyens.

" C'est important d'offrir aux gens différentes possibilités pour se déplacer sur le territoire. Les rues et le système de transport en commun en font partie, mais également la marche et le vélo. Ce sont de nouvelles habitudes que nous devons toutes et tous développer, pour notre planète et pour notre santé. En ce sens, il va de soi d'entretenir un plus grand nombre de kilomètres de pistes 4 saisons pour faciliter ces déplacements. "

- Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville