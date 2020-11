Première neige : chaussée glissante dans Drummond

La première chute de neige importante de la saison a provoqué certains problèmes sur les routes du grand Drummond.

Les autorités ne signalent aucun accident grave, mais plusieurs dérapages et accidents mineurs se sont produits sur les routes 122, 139 et 255 en plus de l'autoroute 20. Plusieurs usagers de la route n'ont pas encore posé leurs pneus d'hiver alors que la loi exige maintenant que ce soit fait avant le 1er décembre prochain.

Ce matin (mardi), la chaussée est enneigée ou partiellement enneigée, mais la visibilité est bonne sur l'ensemble du territoire.