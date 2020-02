Première Politique de l'arbre à Drummondville

Une première Politique de l'arbre est adoptée à Drummondville à la suite de consultation citoyenne depuis plusieurs mois.

La Ville désire ainsi assurer la protection et la mise en valeur des milieux naturels du territoire en plus de conserver le patrimoine boisé. Drummondville voit ainsi l'abre comme un atout dans la lutte aux effets du climat, notamment pour diminuer les îlots de chaleur et réduire les gaz à effet de serre.

Cinq axes d'intervention ont été adoptés :

- augmenter l'indice de canopée

- améliorer la planification des interventions

-conserver et protéger les aires boisées

- encadrer les pratiques d'entretien arboricoles

- sensibiliser et impliquer les partenaires et les citoyens.

Yves Grondin, maire de Drummondville

Courtoisie - Ville de Drummondville



" Cette Politique de l'arbre reflète toute l'importance qu'occupe l'environnement et le développement durable au sein du conseil municipal. Dès 2017, le conseil a inséré cette vision d'une politique de l'arbre au sein de sa planification stratégique. Je suis donc très heureux de pouvoir affirmer que cette action de notre planification est achevée. Il est important de remercier Alexandre Cusson qui, jusqu'à tout récemment, pilotait ce dossier en étroite collaboration avec le conseiller municipal John Husk et les équipes administratives de la Ville ".

PLAN D'ACTION DÉVOILÉ PLUS TARD AU PRINTEMPS

Un plan d'action sera aussi élaboré dans les prochains mois afin de concrétiser la vision de la Politique de l'arbre, notamment en déterminant les objectifs et les cibles que la Ville souhaitera atteindre.