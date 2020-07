Première Politique de participation citoyenne à Drummondville

Drummondville se dote de sa première Politique de participation publique.

Il s'agit d'un outil pour faire vivre la démocratie entre les citoyens et leur ville.

Le document a été élaboré à la suite de consultation, menée avec l'Institut du Nouveau Monde, et impliquant la population et les acteurs du milieu.

Avec cette politique, Drummondville souhaite continuer à donner une place importante à ces citoyens et les impliquer dans la vie démocratique.

Drummondville a dégagé six principes directeurs pour guider les actions de la politique : transparence et suivi, concertation, collaboration, inclusion, pédagogie, et intérêt collectif.

La culture de participation publique bien ancrée à Drummondville.

La population a pu, par le passé, s'exprimer sur plusieurs sujets et projets, entre autres, pour l'aménagement des parcs, comme celui de Kounak et de la Seigneurie, lors de l'élaboration du Plan de mobilité durable 2020-2040, pour la revitalisation du parc des Voltigeurs et en ce moment, pour l'élaboration du Plan de relance municipal.

Francis Adam, directeur général de la Ville de Drummondville.