Près de 10 % d'inoccupation commerciale à Drummondville

Les effets négatifs de la pandémie se font ressentir sur les commerces drummondvillois, mais certaines données sont encourageantes. Le taux d'inoccupation commercial est actuellement de 9,73% à Drummondville, ce qui inclut les locaux commerciaux, mais aussi de services, publics et communautaires.

Une vague de fermetures de grandes chaînes comme Spring, David Tea, Addition elle, Suzy Shier et autres a affecté le bilan.

Les deux problématiques les plus fortes restent la concurrence avec le commerce en ligne et la pénurie de main-d'œuvre. La Société de développement économique a justement développé un service d'accompagnement numérique ainsi que le programme Mon commerce en ligne pour soutenir le virage numérique des PME du commerce de détail.

13 M $ POUR AIDER LES ENTREPRISES D'ICI

Les programmes gouvernementaux ont aussi permis à plusieurs entreprises de passer la crise alors que plus de 13 millions $ ont été redéployés à travers les divers commerces de la MRC.

58 ouvertures et 41 fermetures commerciales ont recensées jusqu'à maintenant par la SDED. La plus grande concentration des ouvertures et des fermetures de cette année est au centre-ville et dans le secteur Promenades/Galeries.

LES BESOINS AU CENTRE-VILLE, PRÈS DU COSTCO ET À ST-NICÉPHORE

Pour l'avenir, la SDED privilégie encore la mixité commerciale au centre-ville, notamment des services publics et professionnels, des commerces de divertissement et de restauration ainsi que des commerces spécialisés.

Dans le secteur du Costco et des Promenades Drummondville, l'objectif sera de regrouper des commerces de détail de grandes surfaces, de services publics et de bureaux professionnels à l'étage.

Puis à Saint-Nicéphore, la SDED oeuvre à combler l'offre de biens et de services courants tout en favorisant l'implantation d'activités de divertissement et de restauration.