Près de 500 nouvelles places en garderies dans Drummond

1 414 places en garderies seront créées au Centre-du-Québec d'ici 2025 en raison de la nouvelle stratégie du ministère de la Famille baptisée Le Grand chantier pour les familles.

Le gouvernement du Québec attribue 698 nouvelles places dans l'appel de projets lancé dans les derniers jours. Elles s'ajoutent aux 716 places en voie d'être créées provenant d'appels de projets antérieurs.

Dans Drummond, plus de 300 places pourront être ajoutées en continu alors que 176 autres places sont aussi en voie d'être créées.

Nom du territoire ciblé Nombre de places en voie d'être créées Nombre possible de places ADP continu MRC Drummond 176 300 et plus MRC Bécancour 39 25 à 74 MRC Nicolet-Yamaska 39 150 à 299 MRC Arthabaska 412 25 à 74 MRC L'Érable 50 25 à 74

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint du gouvernement :

" L'ajout de centaines de places dans les services de garde de la région, et particulièrement dans les MRC de Drummond et d'Arthabaska, est une excellente nouvelle. Notre action pour aider les familles porte ses fruits et je suis heureux pour les centaines d'enfants qui bénéficieront d'un cadre adéquat pour s'épanouir et pour les nombreux parents qui pourront plus facilement retourner au travail, notamment les femmes. "