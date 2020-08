Près de 80 mm de pluie tombés à Drummondville

Les restes de la tempête tropicale Isaias ont laissé une forte quantité de pluie sur le grand Drummond et provoqué certains ravages.

Près de 80 millimètres d'eau sont tombés en quelques heures à Drummondville et 55 mm à St-Germain-de-Grantham selon Environnement Canada.

Le tout a provoqué des accumulations d'eau sur certaines rues et des infiltrations d'eau dans des sous-sols. Si vous constatez un dégât d'eau dans votre résidence vous pouvez communiquer avec le Service des travaux publics de la Ville de Drummondville au 819 478-6572.

On signale également des pannes dans la MRC alors que près de 300 clients d'Hydro-Québec étaient privés de courant au plus récent bilan surtout à Drummondville, mais aussi à Durham-Sud, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Lefebvre et St-Guillaume.

Les autorités ne rapportent pas de dégâts matériels majeurs, mais des branches cassées à certains endroits.