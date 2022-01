Près du double de dépannages au Comptoir alimentaire Drummond

Les besoins en aide alimentaire augmentent fortement dans le grand Drummond. On note une hausse de 45 % des demandes au Comptoir alimentaire Drummond par rapport à la même période l'an dernier.

Archives - Comptoir alimentaire Drummond

621 ménages ont demandé de l'aide en décembre, dont 47 nouvelles familles, pour un total de 1 313 dépannages dans le dernier mois.

La directrice de l'organisme, Nathalie Belletête : "La pandémie n'aide pas, mais c'est surtout la hausse du coût de la vie qui affecte les moins bien nantis de la région."

HAUSSE DES ALIMENTS EN CAUSE

La hausse marquée du prix des aliments n'aide pas non plus l'organisme qui comble les paniers avec des achats à l'épicerie.

Les besoins de dépannages alimentaires sont présents à l'année dans Drummond et sont de plus en plus utilse pour les personnes qui travaillent, mais qui ne réussissent pas à boucler leur budget.