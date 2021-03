Problème familial ? Des organismes de Drummond répondent présents!

Les organismes du grand Drummond s'unissent afin de répondre "présents" pour les familles dans le besoin.

La pandémie de la COVID-19 a chamboulé le quotidien de plusieurs familles et c'est normal que certains parents aient besoin d'un coup de main.

La Table de concertation du secteur famille de Drummond, qui regroupe une dizaine d'organismes, réitère l'importance de ne pas hésiter à demander de l'aide.

La démarche est appuyée par le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec.

En plus d'être des lieux sécuritaires, les organismes offrent une multitude de services dont de l'écoute, du répit, des discussions entre parent et du soutien.

Audrey Yergeau, directrice de l'organisme Le Rendez-vous familial et présidente de la Corporation de développement communautaire Drummond.

" Parfois, les parents n'osent pas communiquer avec nous de peur de nous déranger et certains pensent aussi que nous sommes fermés. Il ne faut pas attendre d'être au bout du rouleau! Nous nous sommes adaptés à la réalité; nous respectons toutes les mesures sanitaires et utilisons différents moyens de communication pour soutenir les parents. Il n'y a pas de raison de rester seul avec ses questions et ses doutes. "