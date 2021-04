Les professionnels de l'éducation, comme les psychologues et les orthophonistes, seront en grève ce matin (jeudi). Les syndiqués manifesteront en simultané à Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières, Shawinigan, Bécancour et La Tuque pour revendiquer leur insatisfaction face aux offres du gouvernement du Québec.

À Drummondville, la manifestation aura lieu devant les bureaux du député de Johnson et ministre responsable du Centre-du-Québec, André Lamontagne.

Selon un récent sondage, plusieurs professionnels de l'éducation sont épuisés et songent à quitter leur travail en raison de la surcharge et de la précarité d'emploi.

"On manque de professionnels, on est en pénurie ! Ça entraîne une surcharge de travail (...) On demande aussi des mesures pour enrayer la précarité des emplois. Si jamais le gouvernement continue de faire la sourde d'oreille et ne comprend pas l'urgence d'agir, on va être obligé d'utiliser des moyens plus lourds."

- Alexandra Vallières, présidente du syndicat du personnel professionnel de l'éducation Coeur-du-Québec

En collaboration avec Olivier Caron, journaliste pour Bell Média Mauricie