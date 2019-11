Profs et élèves confrontés à des exercices de confinement barricadé

Confrontée récemment à un confinement barricadé, la Commission scolaire des Chênes remet une formation à l'ordre du jour dans ses écoles.

En juin, les élèves et le personnel de l'école secondaire Jean-Raimbault et du Centre de formation professionnelle Paul-Rousseau ont dû mettre en place la technique du confinement barricadé alors que les autorités craignaient la présence d'un suspect armé dans ces secteurs.

Cet incident, qui s'est terminé sans drame, a motivé la CSDC et la SQ à faire le point sur le Plan de réponse pour des établissements sécuritaires (PRES) en place depuis quelques années et à mettre de l'avant de nouvelles activités de formation qui vise spécifiquement la possibilité d'une menace imminente.

La formation visera d'abord le personnel des 4 écoles secondaires de la CSDC et du Centre de formation et entreprise de récupération, puis les élèves. Elle sera offerte sous la supervision d'un policier responsable du programme PRES du poste de la MRC de Drummond.

La formation, vraisemblablement, s'étendra aux écoles primaires de la Commission scolaire des Chênes dans les mois et années à venir.

" Notre formation vise à permettre au personnel et aux élèves des établissements scolaires de bien réagir en cas de menace. Soulignons que durant ces exercices, en aucun moment les membres du personnel et les étudiants ne sont en contact avec un individu suspect, puisque le but de la formation est de pratiquer le confinement barricadé à partir d'une situation hypothétique. "

" Les évènements vécus en juin dernier ont donné lieu à un dialogue très constructif avec nos homologues de la Sûreté du Québec. Les intervenants des deux parties ont rapidement convenu qu'il fallait relancer le PRES, dans l'intérêt de tous. Le but n'est pas de créer de l'anxiété, mais de bien préparer membres du personnel et élèves à faire face à toute éventualité et à savoir comment se comporter devant la menace, de la façon la plus sécuritaire possible. Les intervenants de la SQ sont à même de bien nous appuyer à cet égard. "