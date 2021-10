Progression des mises en chantier à Drummondville

Les mises en chantier résidentielles sont en progression de 20% jusqu'ici en 2021 pour l'agglomération de Drummondville.

Selon les données de la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL), on dénombre 666 mises en chantier à Drummondville entre janvier 2021 et septembre 2021.

Paul Cardinal est directeur du Service économique à l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

" La construction de maisons unifamiliales bat son plein, alors que les 372 nouvelles fondations coulées pour ce type d'habitation constituent une forte hausse de 56 % comparativement aux neuf premiers mois de 2020. On se dirige d'ailleurs vers un sommet depuis 2012 à ce chapitre. "

En ce qui a trait aux logements locatifs, 294 nouvelles unités ont été entamées à Drummondville depuis le début de l'année, soit un léger retard de 6 % comparativement à la même période l'an dernier. Aucun logement en copropriété n'a été mis en chantier pour le moment en 2021.

SCHL - APCHQ

PROGRESSION EN PROVINCE

Pour tout le Québec, la SCHL a recensé 5 360 habitations mises en chantier en septembre dernier, une hausse de 8% comparativement à 2020.

Le mois dernier, on a coulé les fondations de 859 maisons individuelles au Québec, ce qui représente une diminution de 11 %.

Les 4 595 logements collectifs mis en chantier reflètent une augmentation de 11 % pour ce type d’habitation par rapport à septembre 2020.