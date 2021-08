Projet de 2e salle de spectacle encore dans les plans à Drummondville

Le projet d'un nouvel espace de diffusion multifonctionnel est toujours d'actualité pour la Maison des arts Desjardins de Drummondville.

Le dossier a rencontré quelques embuches au cours de la dernière année, mais est loin d'être au point mort. Le conseil d'administration et la direction de la Maison des arts travaillent à trouver un modèle d'affaires qui permettrait de faire avancer le dossier.

Le groupe étudie notamment les modèles hybrides possibles pour concrétiser le projet et les sources de financements disponibles, privées et publiques.

Amira Habashi, directrice des communications et marketings :

" Chose certaine, la Maison des arts Desjardins a à cœur de doter la Ville de Drummondville d'un nouveau lieu de diffusion intermédiaire, car il est primordial de ne pas se positionner en déficit culturel versus des municipalités de la même envergure qui ont déjà ces types d'espaces de diffusion depuis quelques années. Et bien sûr, peu importe le modèle choisi/possible, il est certain que nous travaillerons en synergie et en collaboration avec les acteurs du milieu, c'est l'essence même du projet, ce point demeure prioritaire."